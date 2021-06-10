Москва, , 07:57 — REGNUM Кирилл Федорович Стронский (1917−1999) служил в Военно-морском флоте с 1938 года. До войны успел закончить Объединенную школу Учебного отряда, а в 1942 году курсы переподготовки начальствующего состава.

Кирилл Федорович Стронский

Осенью следующего года в звании лейтенанта командовал взводом 386-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской военно-морской базы.

В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции одними из первых высадились бойцы взвода Стронского. С целью отвлечь внимание противника от направления главного удара они захватили плацдарм в районе Эльтигена (ныне район Героевское в черте города Керчь). В исключительно сложных условиях моряки выполнили задание командования, удерживая плацдарм на протяжении 3 дней и отразив в общей сложности 20 атак противника, поддержанных бронетехникой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4034).

Но еще до публикации указа Кирилл Федорович получил ранение, а затем, вместе с другими ранеными и медперсоналом попал в плен (первоначально ошибочно считалось, что он погиб в результате бомбежки немцами госпиталя). 27 августа 1944 года моряк бежал и, успешно перейдя линию фронта, по завершении проверки в Смерше вернулся в строй.

После Победы воин продолжил службу. Вышел в запас в звании майора в 1960 году. Жил в городе Николаев. Работал заместителем директора по кадрам Николаевского областного объединения «Главплодоовощторга».

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