Минск, , 13:47 — REGNUM Крупнейшее предприятие по производству мясной продукции столицы Белоруссии (и одно из крупнейших в республике) ОАО «Минский мясокомбинат» подало в Экономический суд Минской области заявление о признании себя банкротом. «Минский мясокомбинат» скорее всего пополнит госреестр банкротов, в котором немало некогда известных, созданных в СССР предприятий-тысячников.

Экономический суд Минской области не комментирует ситуацию. Дирекция госпредприятия также воздерживается от комментариев. Последняя новость на сайте ОАО «Минский мясокомбинат» датирована 8 марта.

«Минский мясокомбинат» известен потребителям под ТМ «Мясная держава». Он ведёт свою историю с 1922 года.