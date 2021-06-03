Сеул, , 13:53 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провёл 3 июня встречу с главой Индо-Тихоокеанского командования США Джоном Акилино, с которым обсудил ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пути развития взаимного сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского комитета.

По их словам, представители двух стран договорились поддержать дипломатические усилия правительств по денуклеаризации и установлению мира на полуострове.

«Союз Южной Кореи и США — залог мира и процветания в регионе, — отметил адмирал Акилино. — Мы продолжим работать над развитием союзнических отношений между Сеулом и Вашингтоном, ориентированных на будущее».

Известно, что это первый зарубежный визит Джона Акилино с момента вступления в должность главы Индо-Тихоокеанского командования США.

Ранее в этот же день Джон Акилино встретился с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном, с которым обсудил результаты саммита Южная Корея — США.

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