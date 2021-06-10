Москва, 10 июня, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Дмитрий Борисович Маматов (1923−1943) до войны работал молотобойцем в леспромхозе, затем старателем на прииске. Сражался в действующей армии с августа 1943 года. В конце того же года в звании сержанта командовал пулеметным расчетом 2-й стрелковой роты 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии в 10-й армии. Был награжден медалью «За отвагу» за отражение контратак гитлеровцев у деревни Хандоги (Витебская область).

Дмитрий Борисович Маматов

21−27 декабря во главе расчета принимал активное участие в боях за расширение плацдарма на западном берегу реки Проня в районе деревни Скварск (Могилевская область). При занятии третьей линии неприятельских траншей он был ранен, но категорически отказался уходить с поля боя. Красноармейцы отразили 10 немецких контратак. В тех боях Дмитрия Борисовича вторично ранило, но воин вновь остался в строю, продолжая вести огонь. Погиб от разорвавшегося рядом с его позицией вражеского снаряда. В ходе захвата и удержания плацдарма пулеметчик подавил несколько огневых точек и уничтожил 40 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года сержант Дмитрий Борисович Маматов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.