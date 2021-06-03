Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Американский аукционный дом Cars and Bids выставил на торги трехрядный лимузин Jeep Wrangler TJ 4×4. Об этом сообщается на сайте компании.

Лимузин Jeep Wrangler был переработан в марте 2006 года компанией Illusion Coach Builds из американского штата Миссури. Специалисты ателье увеличили колёсную базу автомобиля и оснастили его набором половинных дверей в дополнение к полным передним. После доработок в машину может поместиться до шести человек. Кроме того, у авто появилась мягкая крыша.

В салоне автомобиля есть кондиционер, механические подъёмники стёкл и проигрыватель компакт-дисков Kenwood.

В качестве силового агрегата у лимузина шестицилиндровый рядный мотор рабочим объёмом четыре литра производительностью 190 «лошадей» (318 Нм). Мотор сочетается с четырёхскоростным «автоматом».

Ранее автопроизводитель Jeep представил юбилейную серию внедорожника Jeep Wrangler с приставкой 4xe. Авто предназначено для европейского рынка. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, которая состоит из бензинового турбированного двигателя объёмом два литра и двух моторов-генераторов, питающихся от аккумулятора.

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