Минск, , 13:48 — REGNUM В данный момент белорусские суды признали около 60 каналов и чатов в мессенджере Telegram экстремистскими. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

«По состоянию на 3 июня по решению судов экстремистскими признаны 34 Telegram-канала и 24 Telegram-чата», — говорится в сообщении.

Также белорусское МВД напомнило, что распространение информации репостами или перерепостами из данных ресурсов является незаконным.

«Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влекут административную ответственность» — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что публичное оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко инкриминировано гражданину республики, который позвонил в милицию и нелестно высказался о деятельности чиновника.