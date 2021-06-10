Москва, , 06:41 — REGNUM Анатолий Васильевич Рыжиков (1920−2000) сражался с первых минут войны.

Анатолий Васильевич Рыжиков

22 июня застало его в звании лейтенанта командиром взвода связи Бужорской комендатуры Каларашского погранотряда в Молдавском пограничном округе.

Пограничник не допускал обрывов телефонной линии, своевременно восстанавливал связь и тем самым обеспечивал взаимодействие с другими заставами. Но одновременно вместе с другими «зелеными фуражками» Анатолий Васильевич не давал переправиться противнику через реку Прут. В ходе одиннадцатидневный обороны заставы он уничтожил 3 пулеметных точки противника. Как вспоминал позднее ветеран, в одной из рукопашных схваток он штыком трофейной винтовки заколол 4 немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 519).

В дальнейшем Рыжиков продолжил службу в пограничных войсках на территории Казахской ССР. В 1943—1946 годах учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе, выезжал на стажировку на фронт.

После окончания учебы жил в Москве, где преподавал на Высших пограничных командных курсах и в Высшей школе КГБ. В 1988 году в звании полковника вышел в отставку.

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