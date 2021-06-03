Киев, , 13:52 — REGNUM Решение о присвоении статуса «олигарха» на Украине должен принимать отдельный орган. Такое мнение выразил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 3 июня во время брифинга.

Спикер отметил, что в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) может возникнуть конфликт интересов, если данная структура будет решать, кто является олигархом.

Разумков предложил создать отдельный орган, членов которого можно было бы выбирать подобно тому, как это происходит в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) или Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Председатель парламента также уверен, что контакты с олигархами должны декларировать не только политики, но и работники аппарата Рады, офиса президента, госсекретари и сотрудники госведомств.

Инициативу президента Украины Владимира Зеленского также прокомментировала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. Она отметила, что наиболее действенной нормой данного закона был запрет на владение олигархами различных СМИ, однако из документа, внесённого в Раду, данная норма исчезла.

«Этот документ — дурацкая попытка унизить властьимущих, а не искоренить их влияние. Ничего этот бред, в случае его принятия, не даст», — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее депутат Верховной рады, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк прокомментировал законопроект «об олигархах». Он рассказал что статус «олигарха» планируют присваивать решением СНБО.

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