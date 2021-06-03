Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 13:43 — REGNUM
На площадке Петербургского международного экономического форума Народный фронт и Ростелеком заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали заместитель руководителя ИсполкомаОНФ Сергей Горбунов ивице-президент ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.
Ростелеком окажет инфраструктурную поддержку социальных проектов Народного фронта и техническое сопровождение проектов «ОНФ. Помощь» и «Прямая линия. Продолжение». А робот, созданный Ростелекомом для горячей линии ОНФ по туристическому кешбэку, уже помогает сориентироваться звонящим в голосовом меню.