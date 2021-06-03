Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM

На площадке Петербургского международного экономического форума Народный фронт и Ростелеком заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали заместитель руководителя ИсполкомаОНФ Сергей Горбунов ивице-президент ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

«С Ростелекомом, наравне с другими партнерами, мы за два дня создали и запустили горячую линию общероссийской акции #МыВместе. Опыт такого сотрудничества оказался крайне эффективным и полезным для общества, в первую очередь. Мы намерены распространить эту успешную практику на те проекты Народного фронта, где нужно оперативно собирать обратную связь от граждан», — отметил Сергей Горбунов.

Ростелеком окажет инфраструктурную поддержку социальных проектов Народного фронта и техническое сопровождение проектов «ОНФ. Помощь» и «Прямая линия. Продолжение». А робот, созданный Ростелекомом для горячей линии ОНФ по туристическому кешбэку, уже помогает сориентироваться звонящим в голосовом меню.