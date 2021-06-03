Москва, , 14:13 — REGNUM Блогер Карина Кросс, бывшая девушка Давы (настоящее имя — Давид Манукян), попала в больницу. Об этом сообщило издание Popcake.

По данным издания, Кросс госпитализирована из-за сильнейшей аллергии. «Страшно, когда тебе становится сложно дышать, а врач стоит смотрит на тебя таким же испуганным взглядом: «А что делать?». Не теряйте. Пока состояние не очень», — поделилась блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) вместе с Давой снимали юмористические ролики для своих социальных сетей. Их сотрудничество переросло в роман, однако, в 2019 году блогеры расстались.

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