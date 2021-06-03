Йошкар-Ола, , 13:41 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 июня выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 20 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 586 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 13 141 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 11 человек. 254 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 194 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 160 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 320 человек, из них у 316 — пневмония, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 24 пациента, при этом госпитализированы 36 жителей Марий Эл.