Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM В первую половину дня 3 июня делегация Подмосковья заключила на Петербургском международном экономическом форуме шесть инвестиционных соглашений. Об этом у себя в телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На данный момент подписано соглашение о запуске в Дубне второй очереди производства лекарственных препаратов. В Наро-Фоминске планируется начать выращивать ежевику, малину и землянику. В Домодедово будет возведена третья очередь оптово-распределительного центра для сельскохозяйственной продукции. Кроме того, заключено соглашение о развитии на территории региона генетики и агробиотехнологии для повышения эффективности животноводства.

Крупнейший инвестиционным соглашением на данный момент стало создание в Сергиево-Посадском городском округе металлургического комплекса по выпуску различных видов стальной продукции — объем вложений в этот проект составит 65 млрд рублей. Отдельно в сообщении Воробьева выделена информация относительно переговоров о развитии на территории региона цифровых сервисов.

«Вместе с Mail.ru Group Подмосковье планирует развивать ИТ-инфраструктуру. В рамках соглашения прорабатывается план создания дата-центров», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы планируют привлечь средства через ДОМ.РФ