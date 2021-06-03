Красноярск, , 13:41 — REGNUM Уровень воды в реке Енисей в черте Красноярска по состоянию на 16:00 (местное время) 3 июня составляет 408,9 см. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Власти Красноярска утверждают, что в городе в настоящее время на зафиксировано подтоплений жилых домов и объектов социального значения.

Между тем сброс на Красноярской ГЭС 3 июня увеличился до 6500 кубометров в секунду. К 4 июня ожидается увеличение уровня воды в Енисее до 440 см.

В Красноярске подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, островов Козий, Молокова, Осередыш, Отдыха, Оторвыш, Пионерский, Посадный, Собачий, Татышева, Верхний и Нижний Атамановский, коса Феофаниха, Хороший.

Также подтоплены спортплощадка в районе ул. Дубровинского у набережной левого берега, нижний участок левобережной набережной в районе музейного центра «Площадь Мира», нижний участок набережной правого берега от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста.

Подтоплены придомовые территории шести домов на ул. Лесной, гаражная линия в районе этой же улицы, территория в районе устья ручья Лалетина и устья реки Базаиха, несколько причалов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 3 июня в Красноярске уровень воды в реке Енисей составлял 406 см.

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