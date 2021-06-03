Саранск, , 13:40 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Женщина 1956 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Наблюдалось осложнение в виде двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Лечение затрудняло тяжёлое сопутствующее заболевание.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 284 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в Мордовии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 049 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2064 человека.

Читайте также: В Мордовии вторые сутки выявляют 29 новых носителей коронавируса