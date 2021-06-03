Кострома, , 13:42 — REGNUM Костромские фитнес-клубы разрабатывают программы лояльности для граждан, сделавших прививки от COVID-19. Об этом сообщает комитет по физической культуре и спорту Костромской области.

Тренировка Https://pixabay.com

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В поддержку вакцинации выступили двадцать спортивных организаций. При предъявлении сертификатов о вакцинации посетителям обещают бесплатные занятия с инструкторами, посещения бассейна, скидки на абонементы и так далее.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM представители фитнес-индустрии, сейчас программы лояльности находятся в стадии разработки. О том, с какого момента костромичи смогут получить преференции за прививки от коронавируса, сообщат в ближайшее время.

Напомним, ранее власти Костромы пообещали привитым горожанам организовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Впрочем, воспользоваться «бонусом» смогут не все категории населения. Оформить 100 бесплатных поездок смогут только обладатели льготных транспортных карт — женщины старше 55 лет и мужчины, чей возраст превышает 60 лет. По данным на 3 июня прививки от COVID-19 в общей сложности в регионе сделали почти 72 тысячи человек. Число граждан, завершивших процесс вакцинации, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы стимулировать вакцинацию были и у правительства соседней Ярославской области. Однако до конкретных мер дело в Ярославле так и не дошло.

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