Москва, , 07:57 — REGNUM Даниил (Данил) Алексеевич Жуков (1925−1963) воевал с июня 1943 года.

Даниил (Данил) Алексеевич Жуков

За взятие «языков» был награжден орденом Славы 3-й степени и медалью «За отвагу».

В бою за деревню Осова у города Хелм (Люблинское воеводство) поднял красноармейцев в атаку и первым ворвался в нее. Награжден командованием орденом Славы 2-й степени.

К зиме 1945 года в звании сержанта возглавлял отделение в 1028-го стрелковом полку 260-й стрелковой дивизии в 47-й армии.

16 января 1945 года бойцы Жукова переправились через Вислу в районе населенного пункта Ломна (Мазовецкое воеводство) и, преодолев проволочные заграждения, забросали траншею противника гранатами. Преследуя отходящих немцев, они во главе с Даниилом Алексеевичем ворвались в укрепленный опорный пункт неприятеля и захватили его. В том бою было уничтожено 17 вражеских солдат и офицеров, еще 5 взято в плен. Развивая успех, отделение оседлало шоссе Модлин-Варшава, создав угрозу охвата левого фланга гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6429).

После Победы Жуков продолжил службу в армии, демобилизовавшись в звании старшины в 1950 году. Вернулся в родной Петропавловский район на Алтае. Окончил курсы по подготовке и переподготовке директоров районных заготовительных контор по заготовкам продуктов животноводства. Жил и работал в селах Петропавловское и Соловьиха. В 1958 году отогнал горящий бензовоз от сельского клуба. Был награжден медалью «За отвагу на пожаре».

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