Москва, , 13:39 — REGNUM Избежать попадания в список недружественных стран России другим государствам поможет только диалог на основе равноправия, уважения и закона. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества … могут быть и периоды охлаждения, бывают разные ситуации, бывают даже проблемы, но основой должна быть та, о которой я сказала», — сказала она в интервью RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая, согласно перечню, утверждённому правительством России, Чехия, вместе с США, была внесена в список недружественных России стран.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что составление списка «недружественных стран» идёт вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Он отметил, что Москве следует отказаться от причисления Чехии и других стран к таким государствам.

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