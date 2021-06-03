Москва, 3 июня 2021, 13:39 — REGNUM Избежать попадания в список недружественных стран России другим государствам поможет только диалог на основе равноправия, уважения и закона. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая, согласно перечню, утверждённому правительством России, Чехия, вместе с США, была внесена в список недружественных России стран.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что составление списка «недружественных стран» идёт вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Он отметил, что Москве следует отказаться от причисления Чехии и других стран к таким государствам.
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