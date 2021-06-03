Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM В четверг, 3 июля на площадке Петербургского международного экономического форума Общероссийский народный фронт заключил с АО «Почта России» соглашение о сотрудничестве в рамках акции #МыВместе. Его подписали руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов игенеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

Сотрудники Почты России будут помогать активистам Народного фронта с доставкой продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам в труднодоступные населенные пункты страны. Помощь будет оказываться на основе заявок, которые поступают на горячую линию общероссийской акции #МыВместе и в информационную систему обработки обращений «ОНФ.Помощь».

"Заявки на помощь от граждан продолжают поступать. В редких случаях не удается оперативно ее оказать, потому что участники акции просто физически не могут добраться быстро до отдельных населенных пунктов. И здесь нам особенно важна поддержка сотрудников Почты России», — отметил Михаил Кузнецов.

«Как крупнейший логистический оператор в России мы работаем даже в самых отдаленных районах нашей страны. Мы готовы прийти на помощь и доставить самые необходимые товары тем, кто находится в сложной ситуации и нуждается в поддержке», — прокомментировалМаксим Акимов.

Почта России второй год участвует в акции #МыВместе. В 2020 г. компания перечислила 5 млн руб. Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Деньги были направлены волонтерским штабам, которые помогали людям в условиях пандемии.