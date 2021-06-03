Уфа, , 13:43 — REGNUM Прямой авиарейс намерены открыть из Уфы в Тель-Авив. Данную информацию подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.

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Сообщается, что данный вопрос обсуждался на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с послом Израиля в России Александром Бен Цви, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава Башкирии отметил, что открытие прямого авиасообщения будет способствовать повышению туристической и инвестиционной привлекательности региона, поэтому руководство республики в первое время готово дотировать его из бюджета. Это будет способствовать развитию более тесных контактов между бизнесменами. Для Башкирии представляет интерес опыт Израиля в строительстве и создании IT-парков, пояснил Хабиров.

«Из республики в Израиль летит много туристов, в том числе и паломников, еще одним важным направлением является сотрудничество в сфере медицины», — сказал глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что намерения по открытию прямого рейса Уфа — Тель-Авив звучали еще в 2019 году, но пандемия коронавируса помешала воплотить их в жизнь.