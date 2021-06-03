Кызыл, , 13:38 — REGNUM Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды 4 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в течение суток местами по республике пройдут грозы и град.

Западный ветер усилится до 17−22 метров в секунду, возможна пыльная буря.

В связи с этим жителям при усилении ветра рекомендовано реже выходить из зданий, взять под контроль детей.

«Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай 4 июня прогнозируют сильные ливни, грозы и град. В связи с этим, а также с интенсивным таянием снега в горах возможен подъём уровня воды в местных реках и озёрах.

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