Саранск, , 13:38 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 3 июня выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 049 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан 21 человек, всего с начала пандемии выздоровел 18 801 житель Мордовии. 284 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки от последствий заражения скончался один житель региона.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2064 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 2 июня в инфекционных стационарах республики лечение получали 440 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1922 человек.