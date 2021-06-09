Москва, 9 июня, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Иван Федорович Андреев (1910−1992) имел большой опыт работы пилота. До призыва в армию работал сначала в сельскохозяйственной авиации, а потом занимался пассажирскими перевозками. Во время прохождения срочной службы летал на транспортных самолетах. В период Советско-финской войны вывозил раненых, налетав таким образом 800 (по другим сведениям 400) часов. Демобилизовавшись, Андреев стал работать на международных пассажирских линиях, совершая полеты из Москвы в Берлин, Стокгольм, Софию.

Иван Федорович Андреев

Последним стал рейс из Берлина, завершившийся 21 июня 1941 года…

Вскоре в качестве сначала гражданского (доставка транспортных грузов), а затем военного летчика (бомбардировщика) Иван Федорович принял участие в войне.

Защищал Москву, сражался в Ржевской и Сталинградской битвах. Только с 17 по 27 сентября 1942 года совершал по два вылета за ночь. К октябрю 1942 года в звании капитана командира звена 2-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 3-й авиационной дивизии дальнего действия он выполнил 185 боевых вылетов, из них 116 ночью. В результате налета на немецкий аэродром под Смоленском 19 февраля уничтожил 15 самолетов. 18 апреля им был разрушен железнодорожный мост через Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года капитан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 779).

За время войны летчик трижды горел. Один раз пришлось сесть на нейтральную полосу. Другой раз, благодаря штурману Сергею Петровичу Алейникову (ставшему в августе 1944 года Героем Советского Союза), удалось дотянуть до своих. Третий раз (после налета на Кёнигсберг) пришлось покидать самолет на парашютах…

Всего за время войны пилот совершил 241 боевой вылет.

В 1943 году Андреева перевели в лётный центр авиации дальнего действия. В новой должности он служил старшим летчиком-инструктором, а также доставлял правительственную делегацию на Тегеранскую конференцию.

После окончания войны продолжил службу, выйдя в отставку в 1957 году в звании гвардии майора. Жил в Москве, работал в аэропорту Быково, а затем в научно-исследовательском лётно-испытательном центре и в Ермолинской лётно-испытательной базе.