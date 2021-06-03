Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM Свердловские полицейские заблокировали с начала 2021 года уже 433 сайта интернет-магазинов, где рекламировали и продавали наркотики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Количество подобных интернет-ресурсов растёт, признали в полиции: за весь 2020 год было ликвидировано 206 таких сайтов.

Также в 2021 году удалось заблокировать 108 страниц в социальных сетях, связанных со сбытом или рекламой наркотиков. «Охотники за человеческими душами, чтобы избежать ответственности за криминал, стремятся действовать бесконтактным способом, не взаимодействуя напрямую с курьерами, продавцами и покупателями», — заявил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Серове (Свердловская область) направили в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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