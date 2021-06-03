Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась панельная дискуссия, посвященная микроблогингу в России. В ней приняли участие организаторы, эксперты и наставники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием блогинга и его влиянием на бизнес и образование.

Дискуссия «Микроблогинг: потенциал инфлюенсеров в бизнесе и образовании» состоялась в среду, 2 июня, в рамках ПМЭФ-2021. Спикерами сессии стали эксперт проекта «ТопБЛОГ», основатель коммуникационного digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный, руководитель молодёжных проектов платформы «Россия — страна возможностей» Ирина Карих, основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина, наставник проекта «ТопБЛОГ», предприниматель и блогер Юлия Дубинина, основатель проекта «Веловод», велоэнтузиаст, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Дмитрий Гусев и руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда.

Участники дискуссии рассмотрели кейсы блогеров, создавших собственный бизнес после обретения популярности, а также кейсы предпринимателей, масштабировавших свой бизнес благодаря социальным сетям.

Также на повестке дискуссии стояли вопросы, связанные с образованием в интернете. Так, во время пандемии количество образовательных продуктов в сети значительно возросло, и их число увеличивается до сих пор.

Наставник проекта «ТопБЛОГ», блогер с аудиторией в 900 тыс. подписчиков Юлия Дубинина рассказала: «Я уже была популярным блогером с 500 тыс. подписчиков, когда открыла своё дело. Фолловеры стали моими покупателями. И мне в этом отношении было легче, чем тем, кто запускает стартап с нуля. У меня уже имелась хорошо прогретая аудитория с достаточно большой прослойкой адвокатов моего личного бренда. Я была пионером в онлайн-обучении медиаторов и в инфобизнесе, в целом. Сейчас же инфорынок постепенно теряет статус голубого океана. Его заполняет все больше и больше инфлюенсеров, которые создают собственные инфопродукты — предлагают разные курсы от бисероплетения до инвестиций в ценные бумаги. Впрочем, не исключено, что свои коррективы здесь внесет недавно принятый закон о просветительской деятельности».

Как отметили спикеры, в 2020 году, по данным разных исследовательских компаний, российские блогеры заработали не менее 11 млрд рублей на рекламе в соцсетях. Причем крупные бренды все чаще предпочитают микроблогеров, отказываясь от услуг крупных игроков рынка инфлюенс-маркетинга.

По мнению руководителя молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирины Карих, это связано с тем, что работа с большими компаниями и известными блогерами сегодня предполагает серьезные репутационные риски. Также она отметила: «Немаловажно и то, что у микроблогеров, как правило, компактная, но очень понятная аудитория, разделяющая ценности инфлюенсера. А это очень выигрышно для брендов. Поэтому микроблогеры сейчас стараются создавать тематические аккаунты. Это мы видим на примере проекта «ТопБЛОГ», где каждый россиянин старше 14 лет мог выучиться на блогера. Мы обучали порядка 40 тысяч человек со всей страны. Когда для них наступил этап выбора тематики, лишь 25% участников решили, что будут развивать лайфстайл-блоги. Остальные же 75% начинающих блогеров выбрали какое-то узкое направление в зависимости от профессии, уровня собственной экспертности или интересов. Например, ведению материнского, учительского и спортивного блога у нас обучаются примерно по 5−6%».

Как будет развиваться отрасль в ближайшем будущем, предположил Дмитрий Бескромный:«В последние годы «перегретая» ниша блогинга стабилизируется: бизнес стал больше смотреть на цифры и видеть нелогичность в стоимости интеграций и результатов от размещений у медийных блогеров. Это не может не радовать. Я вижу продолжение тренда на долгосрочное сотрудничество брендов с небольшими блогерами, у кого экологичная и живая аудитория, на более креативные и продуманные форматы интеграций, чем просто единичное размещение рекламного поста. Отрасль саморегулируется, и я смотрю на это с позитивом. Я считаю, что уже сейчас «большие» охватные блогеры превратились в аналог телевизионной охватной и дорогостоящей рекламы, в то время как небольшие нишевые инфлюенсеры становятся более привлекательными для долгосрочного сотрудничества и совместного развития с бизнесом».

Анастасия Задорина подтвердила — работа с микроблогерами зачастую приносит больший бизнес-результат: «Мы работали с разными инфлюенсерами — и с блогерами-милионниками, и с теми, у кого несколько тысяч подписчиков. И могу сказать, что от сотрудничества с блогером с более чем 20 000 000 подписчиков мы не получили никакого эффекта — ни роста продаж, ни новых подписчиков — ничего. А вот, к примеру, когда мы сделали промокод со скелетонисткой Еленой Никитиной, у которой 15 000 подписчиков, то сразу увидели отдачу — увеличение количества чеков в магазинах. Это вполне объяснимо: Лена — отличная спортсменка, она стильная, прекрасно выглядит, и у неё своя аудитория, которая следит за тем, во что она одета, что она ест, чем увлекается. ZASPORT много работает со спортсменами, и мы видим, что наши подписчики в инстаграме хорошо реагируют на посты со спортсменами — в топе сохранений видео и фото с борцом Романом Власовым, художественными гимнастками, синхронистками».

Руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда посвятил свое выступление телеграм-каналам как источникам для продвижения контента. По данным исследований в России насчитывается около 170 тысяч русскоязычных телеграмм каналов с числом подписчиков более 200. Платформа «Россия — страна возможностей» создала свой канал в период пандемии, и менее чем за год число подписчиков выросло до 15 тысяч, а средний дневной охват постов — до 36 тысяч. При этом индекс вовлеченности в телеграмм намного выше, чем в социальных сетях. Он составляет около 32% у канала платформы «Россия — страна возможностей». Различные проекты платформы также создают свои телеграм-каналы с уникальным контентом, что в целом представляет собой целую экосистему присутствия в мессенджере.