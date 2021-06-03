Стокгольм, , 14:44 — REGNUM «Легко увлечься» счастливыми людьми, которые празднуют послабление карантина в Швеции. Именно с таких слов начал свою авторскую статью журналист газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон, который, как признался сам, тоже начинает «потихоньку ослаблять бдительность».

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«Официальные лица в странах Европы предупреждают, что мы по-прежнему находимся в самом разгаре пандемии, но — это предупреждения, на которые мы в большинстве своем не обращаем внимания. Мы настроены на то, чтобы все это закончилось, и соответственно начинаем так себя вести. Лето и жара делают свое дело. И вот приходят долгожданные хорошие новости», — отметил Ханссон по случаю начала выхода Швеции из карантина 1 июня».

«С чисто человеческой точки зрения, мы на Западе перестаем так волноваться и не хотим видеть картину в целом. Но с международной точки зрения, пандемия на сегодняшний день, возможно, находится в самой тяжелой фазе. За первые пять месяцев этого года было выявлено больше заражений коронавирусом, чем за весь прошлый год. Следовательно, число погибших также значительно увеличится. По меньшей мере 3,5 миллиона человек уже умерли от COVID-19», — объяснил журналист.

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