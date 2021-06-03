Прага, , 13:35 — REGNUM В Чехии и других странах Центральной и Восточной Европы присутствует глубочайший раскол — как между новыми и старыми элитами, так и между новыми элитами и большинством граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 июня, комментируя решение комитета по безопасности сената Чехии.

Как сообщалось ранее, комитет выступил с предложением инициировать процедуру импичмента президента Чехии Милоша Земана. Сенаторы полагают, что Земан не способен выполнять обязанности главы государства, заявил глава верхней палаты парламента Павел Фишер.

« Намерение чешских парламентариев инициировать импичмент президента республики Милоша Земана говорит о глубочайшем расколе, который в Чехии и других странах Центральной и Восточной Европы присутствует как между новыми и старыми элитами, так и между новыми элитами и большинством граждан. Напомню, что на последних выборах президента Чехии в 2018 году отрыв Милоша Земана от ближайшего соперника в первом туре составил 12 процентов. И во втором туре, несмотря объединение усилий всех его противников, он всё равно победил.

Вот это — неспособность установить своё тотальное правление ‑ и не дают покоя чешским евроатлантистам. Впрочем, эта новая элита — люди особого рода. Посмотришь, на чём они пытаются делать политический капитал, и диву даёшься. Главная задача — не интересы Чехии, а обслуживание интересов наиболее оголтелых антироссийских кругов в США и Западной Европе, союз с соседними русофобами всех мастей. Всё это очень наглядно проявилось в их действиях в связи с взрывами на складах боеприпасов во Врбетице.

Президент Земан занял в связи с этим случаем взвешенную позицию, что и взбесило тех, кто решил использовать этот повод для дальнейшего нагнетания антироссийских настроений в Чехии. Надо сказать, что их наиболее агрессивные идеи в отношении России ответственные европейские страны не поддержали.