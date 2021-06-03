Прага,
3 июня 2021, 13:35 — REGNUM В
Чехии и других странах Центральной и Восточной Европы присутствует глубочайший раскол — как между новыми и старыми элитами, так и между новыми элитами и большинством граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 июня, комментируя решение комитета по безопасности сената Чехии.
Как сообщалось ранее, комитет
выступил с предложением инициировать процедуру импичмента президента
Чехии
Милоша Земана. Сенаторы полагают, что
Земан не способен выполнять обязанности главы государства, заявил глава верхней палаты парламента Павел Фишер.
«Намерение чешских парламентариев инициировать импичмент президента республики Милоша Земана говорит о глубочайшем расколе, который в Чехии и других странах Центральной и Восточной Европы присутствует как между новыми и старыми элитами, так и между новыми элитами и большинством граждан. Напомню, что на последних выборах президента Чехии в 2018 году отрыв Милоша Земана от ближайшего соперника в первом туре составил 12 процентов. И во втором туре, несмотря объединение усилий всех его противников, он всё равно победил.
Вот это — неспособность установить своё тотальное правление ‑ и не дают покоя чешским евроатлантистам. Впрочем, эта новая элита — люди особого рода. Посмотришь, на чём они пытаются делать политический капитал, и диву даёшься. Главная задача — не интересы Чехии, а обслуживание интересов наиболее оголтелых антироссийских кругов в США и Западной Европе, союз с соседними русофобами всех мастей. Всё это очень наглядно проявилось в их действиях в связи с взрывами на складах боеприпасов во Врбетице.
Президент Земан занял в связи с этим случаем взвешенную позицию, что и взбесило тех, кто решил использовать этот повод для дальнейшего нагнетания антироссийских настроений в Чехии. Надо сказать, что их наиболее агрессивные идеи в отношении России ответственные европейские страны не поддержали.
Итак, если чешские русофобы возьмут верх над здравомыслием Милоша Земана, процесс антироссийского переформатирования этой страны завершится, и она надолго останется для нас в перечне недружественных государств. Если в Праге сегодня ставят такую задачу, то непонятно, зачем просить Москву исключить Чехию из этого перечня? Или агрессивный телёнок тем не менее хочет двух маток сосать?«, — отметил Михаил Демурин.