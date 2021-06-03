Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Подписание документа с таксономией «зелёных» облигаций РФ возможно уже в июне. Об этом замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил 3 июня, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Под таксономией понимается классификация и соотнесение облигаций с «зелёными» механизмами финансирования. В России будет своя таксономия, отметил замминистра.

«Таксономия по «зелёным» проектам уже в этом месяце, надеюсь, будет подписана председателем правительства», — сказал Торосов.

Создание национального регулирования финансирования «зелёных» проектов — это одна из главных задач текущей повестки, добавил он.