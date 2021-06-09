Москва, , 07:11 — REGNUM Павел Максимович Ржевский (1908−1974) воевал с марта 1943 года. Служил в разведроте. Сначала поваром, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Позднее, осенью того же года в звании красноармейца воевал разведчиком 75-й гвардейской отдельной разведывательной роты 72-й гвардейской стрелковой дивизии в 7-й гвардейской армии.

Павел Максимович Ржевский

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, Ржевский «в ночь с 25 на 26 сентября 1943 года, переправившись первым с группой разведчиков на правый берег реки Днепр в районе села Бородаевка Днепропетровской области, ворвался в боевые порядки противника, умелым и смелым действием лично упредил обход большой группы немцев, в количестве полуроты, намеревавшихся нанести удар нашим войскам с тыла, один вступил с ними в бой, рассеял их и принудил к бегству.

Действуя в составе 229-го гвардейского стрелкового полка, лично принял участие в отражении 12 контратак противника и после того, когда иссякли боеприпасы, отражение контратак противника продолжал, действуя только прикладом автомата».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года гвардии красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3701).

В 1945 году Павел Максимович окончил Фрунзенское пехотное училище и тогда же (по другим источникам, в 1946 году) в звании лейтенанта был уволен в запас. Жил и работал в Ташкенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг танкиста на Украине