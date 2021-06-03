Ашхабад, , 13:33 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор главе МВД Мамметхану Чакыеву и заместителю председателя правительства Чарымырату Аманову, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

2 июня глава государства провел заседание государственного совета безопасности. Аманов представил отчет о проведении военной реформы, а также о социальном обеспечении военнослужащих.

После доклада вице-премьер получил строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля за деятельностью подведомственных учреждений».

Чакыев представил отчет об оптимизации транспортных потоков в республике и об обеспечении правопорядка. После выступления Бердымухамедов объявил министру строгий выговор «за допущенные в работе серьезные недостатки».

Президент Туркмении также уволили заместителя министра внутренних дел Джумамырата Нураева.