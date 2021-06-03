Новороссийск, Краснодарский край, , 13:32 — REGNUM Останки двух воинов Красной Армии, их личные вещи и боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Новороссийске сотрудники полиции. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в дежурную часть управления МВД РФ по Новороссийску поступило сообщение о том, что при проведении земельных работ на одном из участков были обнаружены предметы, внешне схожие с боеприпасами времен Великой Отечественной войны.

«При обследовании территории вокруг объекта полицейские совместно с сотрудниками Центра поисковых работ обнаружили останки бойцов Красной Армии и их личные вещи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что найденные боеприпасы был вывезены на полигон, где их затем уничтожат, а останки красноармейцев будут торжественно перезахоронены в День освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Новгородской области завершилась экспедиция 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) по поиску останков в ранее не исследованном массовом захоронении мирных граждан и бойцов РККА.