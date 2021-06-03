Сараево, , 13:36 — REGNUM В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 2729 проведённых ПЦР-тестов за сутки, выявили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 32 человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 3 июня.

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По последним данным, заражение SARS-CoV-2 было подтверждено у 54 жителей Боснии и Герцеговины и у 20 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 204 172 случаев заражения коронавирусом и 9303 смертельных случаев от COVID-19.

Напомним, что раннее 1 июня в Боснии и Герцеговине было подтверждено 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 17 смертельных случаев.