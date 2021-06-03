Стокгольм, , 13:33 — REGNUM 26 шведских ученых опасаются, что дети, которые еще не были вакцинированы от COVID-19, наиболее всего пострадают, если Швеция войдет в четвертую волну пандемии коронавируса этой осенью. Об этом они написали в своей коллективной статье, опубликованной 3 июня на страницах Dagens Nyheter.

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В своем материале исследователи отмечают, что дети рискуют переболеть COVID-19, который будет иметь серьезные последствия в течение долгого времени.

Сейчас в Швеции от COVID-19 умерли уже 13 детей и десятки тысяч пострадали от длительных проявлений заболевания. 72 ребенка в стране прошли через интенсивный курс терапии в реанимации.

«Мы должны принимать во внимание тот факт, что пандемия уже затронула многих детей», — пишут ученые.

Исследователи также пишут, что школы можно сделать более безопасными за счет улучшения работы системы вентиляции, ношения масок, проведения быстрых тестов, более строгих правил карантина и онлайн-обучения для тех, кто не может ходить в школу.

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