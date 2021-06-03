Пекин, , 13:28 — REGNUM Китайские власти в очередной раз призвали США отказаться от санкций и ограничительных мер в отношении предприятий КНР. На этот раз такой призыв связан с намерение главы Белого дома Джозефа Байдена ввести запрет на американские инвестиции в китайские предприятия, связанные с оборонным сектором. Об этом 3 июня заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Он подчеркнул, что подобные шаги Пекин считает проявлениям давления со стороны Вашингтона. Гао Фэн уверен, что изменение в политике и отказ от принудительных мер, а также санкций в отношении предприятий Китая «будет выгодно как самим США, так и всему миру», пишет ТАСС.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что президент США Джозеф Байден намерен внести изменения в запрет для американских физических и юридических лиц на инвестиции в компании, связанные с китайскими военными, который был принятый во время пребывания у власти в США Дональда Трампа.

Так, предполагается, что министерство финансов США составит список компаний, связанных с оборонной сферой КНР, а также с технологиями слежки в стране, в отношении которых могут быть внесены «финансовые санкции». При этом многие ранее внесённые в перечень компании, останутся в нём, а также в него будут добавлены новые.

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