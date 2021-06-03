Новый Оскол, Белгородская область, , 13:32 — REGNUM В мошенничестве под видом продажи товаров в Интернете подозревают двух жителей Новооскольского городского округа Белгородской области. Семейная пара размещала объявления о продаже различной техники, а после предоплаты переставали выходить на связь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Колл-центр якобы интернет-магазина супруги организовали в собственном доме в селе Можайское. Они предлагали к продаже цифровую технику, инструменты, запчасти, экипировку для мототранспорта и прочие изделия. Для повышения спроса «на товары» устанавливали цены существенно ниже рыночных. В целях конспирации злоумышленники систематически меняли сим-карты, а предоплату за несуществующие товары получали на электронные кошельки.

Установлено, что от их действий пострадали жители Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Орловской, Курской, Воронежской, Саратовской, Томской, Ульяновской областей и Краснодарского края. Полицейские выявили уже 15 эпизодов мошенничества. В ходе обыска в доме подозреваемых обнаружено и изъято 11 сотовых телефонов, 27 банковских карт, два ноутбука, более 100 сим-карт различных операторов сотовой связи и денежные средства.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемые заключены под стражу.