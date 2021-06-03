Стокгольм, , 13:31 — REGNUM В июле прошлого года уровень безработицы среди молодежи в Эребру, расположенном в 150 километрах к западу от Стокгольма, составляла чуть более 14%, что являлось самым высоким уровнем за все время пандемии. Однако сегодня показатель вернулся к своему прежнему значению до наступления пандемии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Было тяжело. Текущая ситуация несколько более позитивная, количество вакансий увеличивается, а безработица в этом году снижается каждый месяц», — отметила Сари Харью, руководитель Службы занятости Швеции в отделении Эребру, в интервью SVT Nyheter.

Согласно последней статистики Службы занятости за апрель 2021 года, 10,8% молодых людей в Эребру в возрасте от 18 до 24 лет были безработными. Это по-прежнему высокий показатель, но, тем не менее, немного ниже, чем в апреле прошлого года.

«Сейчас мы находимся на том же уровне безработицы, что и до пандемии», — заявила Харью.

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