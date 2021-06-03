Стокгольм, , 13:28 — REGNUM В связи с летним сезоном отпусков в Швеции растет спрос на бумажные справки о вакцинации, поскольку местные жители рассчитывают на то, что такое свидетельство вакцинации от COVID-19 облегчит им поездку. Однако в Ассоциации органов областного и муниципального управления Швеции настоятельно рекомендуют больницам такие документы не выдавать. Об этом в эфире телеканала SVT заявила представитель ведомства Эмма Спак.

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Сейчас справки о вакцинации в стране можно получить в бумажном виде в больницах за дополнительную плату.

«Мы не можем гарантировать, что их можно использовать для путешествий», — подчеркнула Спак.

Сегодня после вакцинации в Швеции справки не выдаются автоматически, но привитый от COVID-19 гражданин действительно может заказать документ в больнице, что настоятельно не рекомендуют делать в Ассоциации органов областного и муниципального управления.

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