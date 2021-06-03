Панама, , 13:25 — REGNUM Власти Панамы обеспокоены циркуляцией по крайней мере пяти различных видов коронавируса в стране, а также ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina.

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По данным департамента эпидемиологии министерства здравоохранения Панамы, на сегодняшний день 106 жителей страны являются носителями штаммов, которые циркулируют в Великобритании, Бразилии, Южной Африке, Индии и США.

В связи с этим глава департамента Леонардо Лабрадор уточнил, что в районе Сан-Франциско панамской столицы зарегистрировано наибольшее количество инфицированных видом вируса из Великобритании и ЮАР.

По его словам, к числу носителей индийского штамма коронавируса добавились пять путешественников, один из которых прибыл через международный аэропорт «Токумен», а остальные — на морском судне.

Лабрадор уточнил, что за последние недели в провинции Чирики было зарегистрировано около четырех случаев бразильского штамма P1 на фоне увеличения числа инфекций, что привело к принятию таких мер, как карантин по воскресеньям с целью снижения распространения инфекции.

Чиновник отметил, что власти страны принимают необходимые меры контроля на пунктах въезда, чтобы предотвратить въезд инфицированных людей, поэтому путешественников просят провести быстрый ПЦР-тест. В случае отрицательного результата посетитель должен находиться на карантине в течение трех дней, а если лабораторный тест окажется положительным, проводится геномное секвенирование, чтобы через семь дней определить, откуда происходит вирус.