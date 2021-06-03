Минск, , 13:23 — REGNUM Драматическая эпопея с вводом в эксплуатацию модернизированной Добрушской картонной фабрики (Гомельская область) близка к финалу. «Фабрика принята в эксплуатацию, картон получаем», — доложил 3 июня Александру Лукашенко зампред белорусского правительства Юрий Назаров.

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«Картон — это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: «Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается». Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект», — заявил Лукашенко.Также на эту тему: «Си Цзиньпин спросит»: почему у Лукашенко ничего не получилось с китайцами

«Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем. Но мы там побудем и посмотрим, — сказал Лукашенко. — Не надо останавливаться: картон получили — дальше станок надо ставить и делать упаковку. Это очень важное направление».