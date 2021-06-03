Сеул, , 13:27 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у четырёх военнослужащих и трёх членов их семей, прибывших в Южную Корею в промежутке с 16 по 30 мая. В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в учебные учреждения.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 884.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 681 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 142 157.

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