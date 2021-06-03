Москва, , 13:22 — REGNUM Скончался заслуженный деятель искусств РФ Валерий Горюнов, сообщает сайт Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Горюнов являлся профессором кафедры хорового дирижирования. Уточняется, что он ушёл из жизни в Москве, 1 июня.

«Информация о панихиде будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.

Валерий Горюнов родился в подмосковных Люберцах. С 1970 года он вёл педагогическую деятельность в консерватории. До 2003 года был проректором по учебной работе.