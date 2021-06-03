Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В Петербургском «Экспофоруме» 3 июня состоялась торжественная церемония официального открытия XXIV Петербургского международного экономического форума. Как передает корреспондент ИА REGNUM, этому предшествовала демонстрация видеоролика, посвященного основным событиям 2020 года, когда форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

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Затем к участникам церемонии обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В своей приветственной речи градоначальник указал, что за время пандемии Петербург впервые проводит масштабное публичное мероприятие такого уровня.

«В мире накопилось большое количество экономических и политических вопросов, которые невозможно решать «на удалёнке», — сказал Беглов.

В завершении своего выступления губернатор пригласил участников на Дворцовую площадь, где вечером 3 июня состоится концерт «От классики до рока». «Вас ждет хорошая культурная программа», — добавил губернатор.