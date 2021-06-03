Лиссабон, , 13:20 — REGNUM По итогам мая 2021 года португальские дилеры продали 19 668 новых автомобилей (грузовых и легковых). Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации производителей Португалии (ACAP).

Таким образом, в прошлом месяце реализация машин в Португалии выросла на 159,5% по сравнению с прошлым годом. Однако по сравнению с 2019 года продажи машин в стране снизились на 26,2%.

При этом продажи легковых автомобилей в мае выросли на 190,2%, до 16 661 единицы, но снизились на 26,7% по сравнению с 2019 годом.

За первые пять месяцев 2021 года продажи машин (грузовых и легковых) на португальском рынке выросли на 19,8% (до 77 090 единиц), а по сравнению с 2019 годом реализация снизилась на 36,3%. Продажи легковых автомобилей за этот период выросли на 16,2%, до 62 509 единиц, а по сравнению с 2019 годом они снизились на 39,5%.

Напомним, по итогам мая нынешнего года в Испании продажи новых машин выросли на 178% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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