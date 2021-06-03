Киев, , 13:24 — REGNUM Доклад верховного комиссара ООН, в котором подвергаются критике действия президента Украины Зеленского, а именно запрет телеканалов, которые связывают с оппозицией — это своего рода сигнал от мирового сообщества, заявил в своем комментарии 3 июня политический публицист Александр Зубченко.

Эксперт напомнил, что Верховный комиссар ООН по правам человека назвал решение президента Зеленского о закрытии телеканалов «112», NewsOne и ZiK таким, которое «противоречит международным стандартам в области прав человека».

«Отчет мониторинговой комиссии раздали на руки депутатам, приехавшим на ассамблею. Получилось очень неудобно — как может руководство страны, которая как бы стоит на страже европейской и общемировой цивилизации, «нарушать права человека», — саркастически прокомментировал эксперт.

При этом Зубченко отдельно подчеркнул, что ООН выдвинула претензии не к Совету национальной безопасности и обороны, а персонально к Зеленскому.

«Надо сказать, чтобы сдвинуть такую бюрократическую махину, как ООН — нужно приложить колоссальные усилия. Но, как видим, это возможно. И вот теперь маховик сделал оборот и ударил прямо по Зеленскому… В принципе, сам факт нарушений был очевиден. Верховный комиссар ООН просто констатировал, что если закрывать телевизионные каналы без суда и следствия, апеллируя к анонимным распечаткам из телеграмм-каналов, то это нарушение прав человека. Прав журналистов, которые остались без работы. Прав зрителей, которым запретили смотреть «неугодные каналы», на которых часто выступали Медведчук и другие лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь», — констатировал публицист.

По мнению Зубченко, отчет Верховного комиссара ООН — это критический сигнал от мирового сообщества, поэтому не стоит удивляться, если вскоре даже западные СМИ будут называть именно президента Украины «последним диктатором Европы». При этом, по его прогнозу, офис Зеленского сделает вид, будто «ничего не было».

ИА REGNUM напоминает, что в ООН заявили — решение Зеленского о закрытии телеканалов «противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности». Кроме того, в ООН раскритиковали предлагаемые сейчас на Украине санкции за «коллаборационизм».