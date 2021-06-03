Тула, , 13:19 — REGNUM Завод по производству жестяных баллонов, расположенный в ОЭЗ «Узловая» в Тульской области, увеличил мощности в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. 2 июня предприятие компании «Арнест МеталлПак» посетили директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин и старший руководитель проекта Федерального центра компетенций (ФЦК) Андрей Катасонов.

Тульский завод жестяных баллонов увеличил мощности благодаря нацпроекту Управление пресс-службы правительства Тульской области

Завод выпускает жестяные аэрозольные баллоны для средств бытовой химии и косметики. В марте здесь завершили реализацию пилотного проекта по оптимизации производственной линии №1 (изготовление жестяного баллона диаметром 52 миллиметра) в рамках национального проекта «Производительность труда».

«Мы запустили эту линию в 2019 году, а в 2020-м вошли в национальный проект. Благодаря ФЦК и Фонду развития промышленности Тульской области нам удалось повысить производительность труда на 35%. Мощность линии до внедрения бережливых технологий составляла 87 тыс. баллонов в сутки, теперь мы выпускаем 140 тыс., а до конца третьего квартала планируем выйти на 170 тыс. баллонов в сутки», — сказал начальник производства Илья Николаев.

При этом, отметил Андрей Катасонов, обошлось без серьёзных финансовых затрат — сократили незавершенное производство и время переналадки оборудования, убрали лишние логистические перемещения. В результате процесс переналадки линии, ранее занимавший 140 минут, теперь ускорился в 4,5 раза — до 31 минуты.

«После завершения оптимизации производственного процесса на линии №1 в планах у руководства транслировать положительный опыт на другие линии цеха. Даже на самых современных производствах внедрение бережливых технологий позволяет повысить производительность на 20−30%», — сказал директор Фонда развития промышленности Тульской области.

В настоящее время в национальном проекте участвует 60 предприятий региона. С 2021 года Фонд активно работает с малыми и средними компаниями. Дмитрий Пронин подчеркнул, что в этом году Тульская область — один из лидеров по предоставлению льготных займов предприятиям — участникам нацпроекта. Заём на модернизацию производства можно получить под 1% годовых.