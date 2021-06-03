Москва, , 14:12 — REGNUM Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, планирует вести аккаунт мужа в Instagram. Об этом она сообщила в его профиле в соцсети.

https://www.instagram.com/p/CPmCF1RN3D5/

Белоцерковская опубликовала фотографию супруга с его другом и партнёром Александром Хмеликом. «Два великих создателя Ералаша!!! Не хватает здесь А.И.Суриковой!!! Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нём», — подписала снимок вдова.

ИА REGNUM напоминает, что Борис Грачевский умер в январе 2021 года. Ему был 71 год.

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