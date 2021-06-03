Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Несмотря на наметившуюся недавно тенденцию по снижению выявленных случаев заражения коронавирусом в мире, высокие темпы распространения новых разновидностей SARS-CoV-2, особенно «индийского» штамма, вызывают беспокойство. Об этом 3 июня заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях ПМЭФ-2021.

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«Я также оптимистичен. Но осторожно оптимистичен, потому что мы видим смешанную картину. Число смертей, заражений и госпитализаций уменьшается», — сказал он.

Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ указал, что также организация видит, по ходу развертывающейся прививочной компании от COVID-19, что число смертей и в первую очередь — среди пожилых людей — уменьшается.

«Но также у нас есть и причины для беспокойства — мутации вируса, особенно то, что мы называем B1617 (индийский штамм — ред.), который распространяется гораздо быстрее», — добавил Клюге.

При этом, как считает представитель ВОЗ, для того, чтобы успешным образом бороться с пандемией, нужно ответственно подходить к вопросам вакцинации продолжать соблюдать режим ношения масок и широко информировать население о защитных мерах.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 171 706 512.