Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Сегодня, 3 июня, конституционный комитета Риксдага ответит на многие вопросы, касающиеся прежде всего ответственности правительства Швеции за проводимую им политику и принимаемые действия во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Взяло ли на себя правительство полную ответственность во время пандемии? Кто на самом деле виноват в проникновении коронавирусной инфекции в дома престарелых и в нехватки средств защиты и тестов? Почему закон о пандемии был принят так поздно? Вот некоторых вопросы, ответы на которые будут даны парламентариями.

В ходе расследования, отмечают журналисты, в Риксдаге были допрошены многие министры. Даже сам глава кабинета Стефан Лёвен посетил парламент, чтобы отчитаться о действиях своего правительства.

Напомним, в Швеции действует принцип ответственности. Государственные органы власти и государственные агентства во время кризиса несут эту ответственность на себе. В то же время в «Акте о форме правления» (конституция Швеции) четко записано, что именно правительство управляет Королевством Швеция.