Подгорица, , 13:22 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, два человека скончались от COVID-19. Из больниц в стране выписались 69 пациентов. Об этом 3 июня сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 683, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1587 человек.

Напомним, что сутками ранее в Черногории было подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.