Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Спор между главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой развернулся 3 июня в ходе делового завтрака в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Он касался СМИ — иноагентов, сообщает «Царьград».

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Венедиктов отметил, что некоторые журналисты боятся работать в изданиях, признанных иноагентами, а спикеры перестают с такими СМИ сотрудничать. Более того, кому-то приходится действовать «под прикрытием».

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Он перебил Захарову, которая предложила «работающих под прикрытием» поднять руку. Венедиктов заявил также, что в России бороться с правительством США невозможно, это должны делать американцы.

«Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи — это неграмотно», — возразила дипломат.

Затем Венедиктов несколько раз перебил Захарову, а она напомнила ему о месте проведения мероприятия.

«Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке», — сказала представитель МИД.

Дипломат заявила также, что на протяжении последних месяцев наблюдается «массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», и предложила Венедиктову с этим бороться.

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