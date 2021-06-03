Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Только в трех партийных дистриктах «Левые» однозначно отказались от сотрудничества в рамках правительства с «Центристами», что является неожиданной новостью, учитывая, насколько на самом деле различаются политические платформы двух партий. Очевидно, что в рядах «Левых» существует безумное стремление обрести власть и влияние в следующем правительстве Швеции. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель Матс Кнутсон.

«Итоги выборов 2018 года стали для Левых сильным политическим разочарованием. Партия утратила свое положение партнера по отношению к правительств к Социал-демократов и Зеленых. Вместо этого эта роль перешла к Центристам и Либералам», — написал Кнутсон.

«С тех пор Левые имели ограниченное влияние на политику правительства. Лишь в редких случаях, когда все оппозиционные партии, в том числе Шведские демократы, соглашались с предложенным законопроектом, оппозиция могла обойти правительство по числу голосов. Поэтому новый лидер Левых Нуши Дадгостар нацелилась на то, чтобы после следующих выборов Левые вступили в сотрудничество с Социал-демократами, Зелеными и Центристами. Только так они смогут заполучить государственную власть», — написал Кнутсон.

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